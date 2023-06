Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Henkel 67,02 EUR

Um 11:48 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 74,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.709 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 5,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,30 EUR ab. Mit Abgaben von 23,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,08 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Henkel vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,03 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Henkel-Aktie in Grün: Henkel will Preise weiter erhöhen

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial

Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO erwartet "niedrigen dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust aus Russland-Exit

