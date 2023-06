Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Henkel 67,02 EUR

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 74,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 74,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.268 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 5,94 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,30 EUR. Dieser Wert wurde am 18.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 29,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,08 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.509,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.092,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Henkel-Aktie in Grün: Henkel will Preise weiter erhöhen

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial

Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO erwartet "niedrigen dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust aus Russland-Exit

