Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Freitagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 69,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 69,76 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 69,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.573 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.04.2025 bei 66,02 EUR. Abschläge von 5,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 81,99 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

