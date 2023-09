Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Mittag zu

Henkel vz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 70,34 EUR nach oben.

Das Papier von Henkel vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 70,34 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,38 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.425 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 12,08 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,95 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 69,00 EUR angegeben.

Henkel vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,52 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Am 14.11.2024 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie leichter: Henkel hat Battery Engineering Center in Düsseldorf eröffnet

Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie im August 2023

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Henkel vz angefallen