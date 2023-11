Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag stabil

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,90 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 67,90 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 68,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 67,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.050 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2022 (60,64 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,60 EUR.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,27 EUR je Henkel vz-Aktie.

