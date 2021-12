Henkel vz Aktie News: Henkel vz gesucht

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 70,92 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.283 Punkten tendiert. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,00 EUR. Mit einem Wert von 70,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 24.254 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,50 EUR erreichte der Titel am 12.04.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,36 EUR ab.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,29 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,91 EUR je Aktie belaufen.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

