Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 72,54 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 72,54 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 72,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30.187 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 8,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 63,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,55 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,58 Prozent zurück. Hier wurden 5.609,00 EUR gegenüber 5.642,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 04.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 20.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Henkel vz.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,37 EUR je Aktie aus.

