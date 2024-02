Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,12 EUR.

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 71,12 EUR abwärts. Bei 70,80 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 92.805 Henkel vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 9,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2023 Kursverluste bis auf 64,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 69,91 EUR.

Am 09.11.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

