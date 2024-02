Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 71,48 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 71,48 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,56 EUR aus. Bei 71,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 7.147 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,30 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,56 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 09.11.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR im Vergleich zu 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

