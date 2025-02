Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 84,96 EUR.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 84,96 EUR zu. Bei 85,12 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 143.847 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 2,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,30 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,55 EUR angegeben.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

