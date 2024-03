Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 70,40 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 70,40 EUR an der Tafel. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,46 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 69,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,22 EUR. Bisher wurden heute 64.986 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,99 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,64 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,45 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.642,00 EUR gelegen.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

