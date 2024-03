Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 71,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 71,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 71,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181.350 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 9,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent verringert.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,70 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

