Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 69,90 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 69,90 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 69,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.453 Henkel vz-Aktien.

Am 20.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,79 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 6,98 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 71,45 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Am 07.05.2025 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je Henkel vz-Aktie.

