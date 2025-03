Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 86,00 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 86,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 85,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 14.159 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,92 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2024. Gewinne von 1,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 87,55 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

