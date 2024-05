Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 79,62 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 79,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 79,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.404 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 0,70 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 17,26 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,94 EUR. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 73,91 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,77 EUR fest.

