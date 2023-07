Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 70,12 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 70,12 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 69,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 99.322 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Gewinne von 12,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,12 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 15,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 66,27 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.509,00 EUR im Vergleich zu 5.092,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Henkel vz-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

