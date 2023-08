Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 68,94 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 68,94 EUR. Bei 69,06 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Henkel vz-Aktie bei 68,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.723 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,36 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,12 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 14,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.092,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,08 EUR je Henkel vz-Aktie.

