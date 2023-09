Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag gefragt

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,28 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 61.917 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 10,61 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 59,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 17,06 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 69,00 EUR an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.271,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Henkel vz.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

