Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 70,58 EUR.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 70,58 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,56 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,70 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 7.756 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,70 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR ab. Mit Abgaben von 16,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 69,00 EUR.

Am 04.05.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5.509,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,27 EUR fest.

