Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Dienstagmittag an

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 68,10 EUR zu.

Um 11:45 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 68,10 EUR zu. Bei 68,22 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.820 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,84 EUR) erklomm das Papier am 19.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 15,77 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,64 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,95 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,60 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.509,00 EUR – ein Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.271,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Henkel vz.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

