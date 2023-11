Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Kurs der Henkel vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 67,88 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 67,88 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 67,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.121 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 16,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2022 bei 60,64 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 11,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,60 EUR aus.

Am 04.05.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent auf 5.509,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Henkel vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

