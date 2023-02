Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Nach Powell-Rede: US-Börsen tiefer -- DAX im Plus -- IONOS-IPO durchwachsen -- Bed Bath & Beyond verhindert Insolvenz mit Aktienverkauf -- Uber überrascht mit schwarzen Zahlen -- VW, E.ON im Fokus

KfW greift wohl nach Anteil an EnBW-Stromnetz-Tochter TransnetBW. CANCOM kündigt Sparmaßnahmen an. Microsoft will sich mit ChatGPT-Entwicklern gegen Googles Bard positionieren. Manchester United offenbar Übernahmeziel aus Katar. QIAGEN übertrifft Prognosen bei Umsatz und Gewinn. Verteidiger von ehemaligem Wirecard-Vorstand Braun zweifelt Kronzeugen an. Société Générale übertrifft Erwartungen.