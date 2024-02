Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Nachmittag ins Plus

Henkel vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,46 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,14 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,34 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.721 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,33 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,72 EUR. Dieser Wert wurde am 08.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 10,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,91 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Mit einem Umsatz von 5.609,00 EUR, gegenüber 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 20.02.2025.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,36 EUR je Aktie.

