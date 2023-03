Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Vormittag nach

Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 66,68 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 66,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,66 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.432 Stück gehandelt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 69,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 4,11 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2022 bei 56,56 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 17,89 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,15 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.642,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henkel vz einen Umsatz von 4.958,00 EUR eingefahren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 08.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2022 3,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: Henkel AG