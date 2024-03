Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 72,40 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 72,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,98 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.497 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 8,90 Prozent wieder erreichen. Bei 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,19 Prozent.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Henkel vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 09.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.976,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

