Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 72,72 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 72,72 EUR. Bei 73,04 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,32 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.181 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,42 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Abschläge von 9,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,06 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 72,09 EUR.

Am 09.11.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.976,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 4,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge

Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Grün

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün