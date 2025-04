Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 69,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 69,10 EUR. Bei 69,40 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 199.262 Henkel vz-Aktien.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 21,92 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,29 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,95 Mrd. EUR.

Am 08.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX tief in der Verlustzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX tief in der Verlustzone