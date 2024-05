Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Mittag vor

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 80,84 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 80,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 81,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,72 EUR. Zuletzt wechselten 114.685 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 81,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 18,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,94 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 73,91 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 4,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

