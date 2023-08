Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 68,66 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 68,66 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 68,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 93.265 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 14,83 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 59,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,80 EUR an.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte Henkel vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,08 EUR je Henkel vz-Aktie.

