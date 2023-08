Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 69,06 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 69,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.794 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 12,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (59,12 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 14,39 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 EUR.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 5.509,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.092,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,08 EUR im Jahr 2023 aus.

