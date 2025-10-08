DAX24.607 +0,9%Est505.647 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.949 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1634 -0,2%Öl66,11 +0,6%Gold4.043 +1,5%
Henkel vz im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

08.10.25 16:10 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 69,52 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
63,50 EUR -0,05 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 69,52 EUR. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,28 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,00 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.166 Stück gehandelt.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. 27,30 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2025 Kursverluste bis auf 65,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 5,72 Prozent sinken.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,67 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

