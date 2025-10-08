Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 69,90 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 69,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 69,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.468 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 26,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 80,76 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,39 EUR fest.

