DAX24.472 +0,4%Est505.632 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kurs der Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

08.10.25 09:28 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 69,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
63,25 EUR -0,30 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 69,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 69,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.468 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 26,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 80,76 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

September 2025: Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
10:31Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:31Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen