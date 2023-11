Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kurseinbußen

Henkel vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 67,56 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 67,56 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,40 EUR. Bei 67,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.708 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 78,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,24 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 04.05.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 5.509,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.271,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt am Dienstagmittag

DAX-Handel aktuell: DAX legt den Rückwärtsgang ein

Henkel-Aktie in Grün: Henkel übernimmt US-Unternehmen Critica