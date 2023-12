Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Freitagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 73,04 EUR.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 73,04 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,14 EUR zu. Bei 72,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.315 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. 7,94 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 63,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,64 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,55 EUR aus.

Am 09.11.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Umsatzseitig standen 5.609,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.642,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

