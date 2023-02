Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag höher

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 66,36 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 66,36 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.313 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2022 bei 75,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 12,43 Prozent niedriger. Bei 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,00 EUR an.

Henkel vz gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.642,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,94 EUR je Aktie belaufen.

