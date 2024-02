Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 71,18 EUR.

Mit einem Kurs von 71,18 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,24 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 70,70 EUR ein. Bei 71,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.446 Henkel vz-Aktien.

Am 20.05.2023 markierte das Papier bei 78,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,02 EUR am 20.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,90 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 69,91 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 09.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.609,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

