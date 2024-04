Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 72,36 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,36 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 72,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,42 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 3.788 Aktien.

Am 20.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 8,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,06 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 5.609,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.976,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

