Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 67,48 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 67,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 66,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 107.330 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 66,78 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 1,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,29 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX tief in der Verlustzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX tief in der Verlustzone