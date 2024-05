Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Donnerstagmittag an

Henkel vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 11:47 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 82,70 EUR nach oben. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.835 Henkel vz-Aktien.

Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 0,17 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 25,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,91 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

