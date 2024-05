Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag in Grün

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 82,36 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 82,36 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 82,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 81,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 122.636 Stück.

Am 08.05.2024 markierte das Papier bei 82,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,91 EUR aus.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,91 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu