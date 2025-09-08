DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1750 -0,1%Öl66,74 +0,8%Gold3.643 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursverlauf

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag gefragt

09.09.25 09:24 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag gefragt

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 75,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
67,70 EUR -0,05 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 75,66 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 75,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.197 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 16,97 Prozent zulegen. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,34 EUR aus.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet

Wie Experten die Henkel vz-Aktie im August einstuften

Buy für Henkel vz-Aktie nach Warburg Research-Analyse

