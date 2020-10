Henkel vz-Aktie aktuell: Henkel vz auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 93,48 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 13.036 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 95,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,00 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 396.828 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2019 bei 97,80 EUR. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,24 EUR am 16.03.2020.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,54 EUR angegeben. Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

