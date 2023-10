Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag mit Verlusten

Kurs der Henkel vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 68,56 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 68,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 68,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86.030 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (59,96 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 14,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,60 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.509,00 EUR – ein Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 5.271,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,27 EUR im Jahr 2023 aus.

