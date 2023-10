Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich Henkel vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 68,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 68,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 68,50 EUR. Bei 68,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 7.958 Stück.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 59,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,60 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 09.11.2023 gerechnet. Henkel vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Freundlicher Handel: DAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone