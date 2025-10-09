Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 70,46 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 70,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 70,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.538 Henkel vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Gewinne von 25,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 7,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 80,67 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

