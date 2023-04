Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Henkel 69,18 EUR

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 74,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 74,52 EUR. Bei 74,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 468.644 Stück gehandelt.

Am 06.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,52 EUR an. Gewinne von 0,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2022 (56,56 EUR). Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 31,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,23 EUR.

Am 07.03.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,53 Prozent auf 5.976,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 3,95 EUR je Aktie aus.

Henkel vz-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten

Henkel-Aktie unter Druck: Henkel erreicht Jahresziele und hält Dividende stabil

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

