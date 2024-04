Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag behauptet

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 72,32 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 72,32 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 72,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,22 EUR nach. Bei 72,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 23.614 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 9,02 Prozent Luft nach oben. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 8,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,06 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,09 EUR.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.976,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.609,00 EUR.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,70 EUR je Aktie aus.

