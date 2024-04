Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Mittwochnachmittag zu

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 72,60 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 72,60 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,80 EUR. Mit einem Wert von 72,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 57.238 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 78,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 8,60 Prozent zulegen. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 9,26 Prozent wieder erreichen.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 72,09 EUR.

Am 09.11.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.976,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,70 EUR fest.

