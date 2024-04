Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 72,54 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 72,54 EUR nach oben. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 4.688 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 8,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 9,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,09 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.609,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.976,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

