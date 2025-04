Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 68,24 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 68,24 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 223.896 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 22,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,02 EUR am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 3,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Henkel vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,29 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,54 EUR je Aktie belaufen.

